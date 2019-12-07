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В честь дня рождения вход в Эрмитаж будет бесплатным

11:13
  • суббота
  • 07 декабря 2019

Музею исполнилось 255 лет

Эрмитажу исполнилось 255 лет. Один из крупнейших художественных музеев мира празднует 7 декабря свой юбилей. Датой основания Эрмитажа считается 1764 год. Тогда Екатерина Великая приобрела три сотни картин в личную коллекцию.

Сейчас собрание музея насчитывает три миллиона экспонатов. Это -  живопись, графика, скульптура, предметы прикладного искусства и археологические находки с каменного века до конца ХХ столетия.

В России только в Эрмитаже можно увидеть картины Леонардо да Винчи. Целый зал музея посвящён полотнам Рембрандта. Жемчужина коллекции - работы Моне, Ренуара, Ван Гога и Матисса. В честь праздника вход в Эрмитаж будет бесплатным, сообщает "ТВ Центр".

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