Марш на Крым и захват власти в Киеве: первое испытание для Зеленского

Националисты не дают президенту расслабится

Перед встречей нормандской четвёрки в Париже Владимиру Зеленскому приготовили несколько испытаний его же соотечественники. Лидер запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров хочет провести так называемый марш достоинства на Крым. В России эту идею уже назвали провокацией.

Экс-депутат Рады Татьяна Черновол призвала украинцев выйти на майдан в Киеве перед встречей нормандской четвёрки. Она записала на видео обращение к гражданам страны, при этом в руках политик держит автомат.

Также на днях три украинские партии - "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" - призвали жителей Украины выйти 8 декабря на акцию протеста в Киеве накануне встречи в нормандском формате. Не исключено, что в этот день найдутся провокаторы, которые захотят раскачать ситуацию и, возможно, попытаются захватить власть. Такого развития событий не исключают политологи.

Встреча нормандской четвёрки намечена на 9 декабря в Париже. Кремль не возлагает большие надежды на эти переговоры. Известно, что в столице Франции также может пройти двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.