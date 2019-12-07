Жириновский раскрыл истинное лицо Запада

Россиян считают людьми второго сорта

Россияне для Запада – люди второго сорта. Такой вывод сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя недавнее заявление Федеральной антимонопольной службы. Ведомство обвинило производителей стиральных порошков и шоколада в двойных стандартах.

"ФАС наконец-то обнаружила, что из Европы идут товары низкого качества. Мы для стран Запада - люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы", - написал политик у себя в Twitter.

Ранее ФАС предупредила производителей порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt о том, что их продукция в России имеет отличия от таких же товаров в европейских странах. Россиян вводят в заблуждение, продавая им менее качественный товар под известными брендами. В течение 30 дней производители должны исправить ошибки и воссоздать свою продукцию в таком же составе, как и в Европе.