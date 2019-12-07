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Медведев рассказал, как можно остановить газовую войну с Украиной

13:35
  • суббота
  • 07 декабря 2019

Окончательное решение должно быть обоюдовыгодным

Дмитрий Медведев дал рецепт прекращения газовой войны России и Украины. По мнению премьер-министра, урегулирование разногласий по  поставкам и транзиту газа возможно только по нулевому варианту. Конечное решение должно быть выгодным для двух сторон.

"Невозможно что-то навязать. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам ещё заплатите деньги по всяким судебным решениям", - сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Как отметил глава правительства, Россия думает и о европейских потребителях, и об украинских коллегах. Он напомнил, что Киев покупает  российский газ гораздо дороже, чем мог бы получать. Для того, чтобы исправить ситуацию, нужно договариваться, резюмировал Медведев.

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