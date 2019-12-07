Учёные озвучили неожиданную причину появления рака

Выводы сделаны на основе изучения ДНК

Группа международных ученых связала развитие рака с изменениями так называемой мусорной ДНК. Это части геномной ДНК организмов, которые не кодируют последовательности белков. С точки зрения науки такая связь была ранее неизвестна.

В результате исследователи обнаружили, что некоторые последовательности ДНК связаны с онкогенами и генами, подавляющими развитие опухоли. Кроме того, им удалось выяснить, что такие вариации в основном встречаются в регионах ДНК, которые отвечают за регуляцию иммунной системы и специфичных для каждой из тканей внутриклеточных процессов, пишет Lenta.ru.

За последние сто лет наука сильно продвинулась в изучении строения ДНК. В частности, выяснилось, какие гены отвечают за передачу тех или иных болезней по наследству. Макромолекула ДНК обеспечивает хранение и передачу из поколения в поколение программу развития и функционирования живых организмов. Она хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов.