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Более 50 человек убиты в Багдаде во время стрельбы по протестующим

14:13
  • суббота
  • 07 декабря 2019

Кто открыл огонь - пока не ясно

По меньшей мере, 50 человек стали жертвами стрельбы в Багдаде. Как сообщают местные СМИ, группа вооружённых людей подъехала на центральную городскую площадь и открыла огонь по участникам антиправительственных митингов.

На данный момент известно о 130 раненых. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку. Акции протеста проходят в Ираке с начала октября. Граждан не устраивают тяжёлые условия жизни, высокий уровень безработицы и коррупции, сообщает "ТВ Центр".

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