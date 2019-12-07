Джонсон и Корбин поспорили о будущем Британии

12 декабря в стране пройдут парламентские выборы

В Великобритании прошли последние перед досрочными парламентскими выборами теледебаты. В прямом эфире встретились действующий премьер-министр, глава консервативной партии Борис Джонсон и лидер лейбористов Джереми Корбин.

Главными темами спора стали условия Брекзита и будущее королевства после него. Корбин заявил: если его партия придёт к власти, он вернёт в страну социализм и национализирует предприятия. Джонсон в ответ пообещал не отступать от консервативного курса, сообщает "ТВ Центр".

Согласно опросу зрителей, проведённого сразу после теледебатов, глава правительства был более убедителен. По прогнозам, его партия и победит на выборах. Она популярнее лейбористов на 8-12%. Голосование состоится в ближайший четверг, 12 декабря.