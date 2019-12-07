В Москве возводят храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы

На стройке побывал Владимир Ресин

В районе Некрасовка на юго-востоке Москвы возводят храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Ход строительства осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Белокаменная церковь сможет вместить 500 прихожан. Уже возведены стены, закончены кровельные работы, подняты и освящены купол и кресты. Сейчас ведётся внутренняя отделка здания, идёт монтаж систем отопления, благоустраивают территорию вокруг храма. Закончить строительство планируется в январе, сообщает "ТВ Центр".