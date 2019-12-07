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Украденные 40 лет назад картины нашлись в Германии

15:20
  • суббота
  • 07 декабря 2019

За возвращение потребовали 5 миллионов евро

В Германии нашлись картины всемирно известных живописцев. Крупнейшая в истории ГДР кража произведений искусства произошла сорок лет назад. Тогда из замка Фриденштайн в городе Гота пропали шедевры Брейгеля- старшего, Ван Дейка, Халса, Ливенса и Гольбейна. Картины оценивались в пять миллионов марок.

На поиски преступников бросили лучшие силы, но всё безрезультатно. И вдруг, спустя почти полвека, некий аноним связался с местными властями и сообщил, что полотна у него. Как они к нему попали, неизвестный объяснить не смог. Аноним заявил, что готов их вернуть, но только за вознаграждение  в пять миллионов евро.

По информации немецкой прессы, произведения искусства уже передали государству. Сейчас их проверяют на подлинность. Получил ли гонорар неизвестный, не уточняется. За шантаж и укрывательство против него возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".

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