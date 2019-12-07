Около 85% пассажиров отметили улучшение качества поездок на МЦД

В соцопросе приняли участие 10 тысяч человек

Около 85% пассажиров Московских центральных диаметров отметили улучшение качества поездок по сравнению с первой поездкой по маршруту, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Опрос проводился при помощи интервью на станциях МЦД и пересадочных станциях метро, по телефону и посредством СМС. В нём приняли участие около 10 тысяч человек.

Изначально пассажиры МЦД жаловались на расписание и нехватку мест. В пресс-службе пояснили, что главными причинами повышения комфорта поездки стали как раз увеличение составности поездов и появление дополнительных мест в вагонах. Также существенно улучшилось соблюдение графика движения.

Напомним, что после запуска двух диаметров столичные власти приняли решение сделать проезд по ним бесплатным до 8 декабря включительно. Оператором первых двух линий МЦД стала Центральная пригородная пассажирская компания.