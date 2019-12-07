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Боярский пристыдил оскорбляющих россиян артистов

19:38
  • суббота
  • 07 декабря 2019

Он раскритиковал Вайкуле и Покровского

Михаил Боярский раскритиковал артистов, оскорбляющих россиян. В последнее время комментарии такого рода часто появляются в соцсетях и СМИ.
Боярский напомнил о себе сексистским высказыванием

Недопустимо плевать туда, где из тебя сделали человека, считает Боярский. Он подчеркнул, что такое поведение не красит актёров и музыкантов. Журналисты издания "Царьград" попросили Боярского прокомментировать последние высказывания лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского и певицы Лаймы Вайкуле.

Ранее Покровский обвинил русских в деградации из-за алкоголизма и нищеты, а Вайкуле пожаловалась на то, что русская публика встречает её не так, как прежде. 

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