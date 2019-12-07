ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пугачёва заговорила о неизбежном

16:03
  • суббота
  • 07 декабря 2019

Примадонна представила фильм "Тот самый концерт"

Алла Пугачёва хочет оставить после себя след в истории. Представляя в Москве фильм "Тот самый концерт", Примадонна заговорила о вечном.  
Пугачева пообещала исповедаться на людях

"Это и есть концерт, который я назвала "P.S". Это то самое недосказанное, которое я, слава богу, успела досказать. Когда я уйду далеко-далеко…" - сказала всенародная любимица.

Фильм, представляющий собой киноверсию юбилейного концерта Пугачёвой в Кремле, на этой неделе был представлен в Москве. Алла Борисовна сама пришла на премьеру в кинотеатр "Октябрь". В зале не было ни одного свободного места. Картина будет идти до 11 декабря в столичных кинотеатрах.

После громкой премьеры, на которую были приглашены звёзды шоу-бизнеса, Пугачева в своём Instagram-аккаунте поблагодарила всех зрителей. "Спасибо всем! Было круто!!!" – написала народная артистка.

Читайте также:
Новости по теме
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна "Алла Пугачева. Тот самый концерт"
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна "Алла Пугачева. Тот самый концерт"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.