Пугачёва заговорила о неизбежном

Примадонна представила фильм "Тот самый концерт"

Алла Пугачёва хочет оставить после себя след в истории. Представляя в Москве фильм "Тот самый концерт", Примадонна заговорила о вечном.

"Это и есть концерт, который я назвала "P.S". Это то самое недосказанное, которое я, слава богу, успела досказать. Когда я уйду далеко-далеко…" - сказала всенародная любимица.

Фильм, представляющий собой киноверсию юбилейного концерта Пугачёвой в Кремле, на этой неделе был представлен в Москве. Алла Борисовна сама пришла на премьеру в кинотеатр "Октябрь". В зале не было ни одного свободного места. Картина будет идти до 11 декабря в столичных кинотеатрах.

После громкой премьеры, на которую были приглашены звёзды шоу-бизнеса, Пугачева в своём Instagram-аккаунте поблагодарила всех зрителей. "Спасибо всем! Было круто!!!" – написала народная артистка.