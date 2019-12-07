Новый любовник Наргиз появился до развода с третьим мужем

Певица сделала громкое признание

Певица Наргиз призналась о том, что изменяла своему мужу - итальянцу Филиппу Бальзано. Роман с новым возлюбленным начался у неё до развода. Кто завоевал сердце Наргиз в этот раз – она не рассказала.

"Я счастлива в любви. Нет, это не поклонник. Это любимый мужчина, с которым я живу уже пять лет. Может, когда-нибудь я вам его покажу. Не люблю афишировать личную жизнь, но я очень счастлива", - разоткровенничалась Наргиз в интервью "Комсомольской правде".

О разводе со своим третьим мужем Наргиз сообщила в 2016 году. Тогда она свалила всё на проблемы, связанные с деньгами и воспитанием детей, пишет издание "7 дней".

Недавно певица ушла от своего продюсера Максима Фадеева. Его продюсерский центр ввёл определённые ограничения на репертуар певицы.