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Полуголая Успенская взбесила поклонников

18:29
  • суббота
  • 07 декабря 2019

Певица шокировала своим видом

65-летняя Любовь Успенская решила блеснуть в новом наряде. Фото в полупрозрачных платьях вызвала омерзение у её подписчиков в Instagram. Королева шансона похвасталась, что одежду ей подарили Марьяна Бельчанская и Филипп Киркоров.
Успенская без нижнего белья закинула ногу на Меладзе

Пользователей Сети фотографии полуголой Успенской не воодушевили. Причём, хейтеры обратили больше внимания на лицо певицы, чем на платья.

Вся натянута, глаза как у китаянки.

Время берёт своё, и ничего не поделаешь с этим.

Добрый вечер! С помощью боженьки рот-то сможете открыть?

Платье и фигура супер, но лицо скоро будет просто неузнаваемым.

Где красоту люди увидели? Фигура да, хорошая для её возраста, но лицо просто мрак.

Комментаторы сошлись во мнении, что примерка полупрозрачных платьев – не самый удачный вариант привлечь к себе внимание.

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