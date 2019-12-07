Полуголая Успенская взбесила поклонников

Певица шокировала своим видом

65-летняя Любовь Успенская решила блеснуть в новом наряде. Фото в полупрозрачных платьях вызвала омерзение у её подписчиков в Instagram. Королева шансона похвасталась, что одежду ей подарили Марьяна Бельчанская и Филипп Киркоров.

Пользователей Сети фотографии полуголой Успенской не воодушевили. Причём, хейтеры обратили больше внимания на лицо певицы, чем на платья.

Вся натянута, глаза как у китаянки.

Время берёт своё, и ничего не поделаешь с этим.

Добрый вечер! С помощью боженьки рот-то сможете открыть?

Платье и фигура супер, но лицо скоро будет просто неузнаваемым.

Где красоту люди увидели? Фигура да, хорошая для её возраста, но лицо просто мрак.

Комментаторы сошлись во мнении, что примерка полупрозрачных платьев – не самый удачный вариант привлечь к себе внимание.