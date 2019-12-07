МакSим объявила о третьем браке

Имя избранника не называется

Певица МакSим объявила о предстоящей свадьбе. Это будет третий брак исполнительницы. Имя своего избранника она пока держит в секрете.

36-летняя Марина Максимова ответила согласием на предложение своего молодого человека, попросившего её руки. У себя в Instagram МакSим похвасталась кольцом, которое ей преподнёс любимый мужчина. Известно, что он не публичный человек и у него нет аккаунтов в социальных сетях.

Про личную жизнь певицы тоже известно мало. В 2008 году на острове Бали она вышла замуж за своего звукорежиссёра Алексея Луговцова и год спустя родила ему дочь Александру. В 2011 году пара развелась, а спустя три года МакSим родила вторую дочь, Марию, от бизнесмена Антона Петрова. С ним она тоже рассталась.