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Пассажиры МЦД будут экономить на проезде до 50%

15:31
  • суббота
  • 07 декабря 2019

Это произойдёт благодаря новой системе оплаты

Пассажиры Московских центральных диаметров смогут сэкономить на оплате проезда до семи миллиардов рублей в год. МЦД сделают поездку для некоторых пассажиров по Москве и области в три раза дешевле, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы. Это произойдёт благодаря вводу новой тарифной системы, а также возможности бесплатной пересадки между МЦД, метро и МЦК.

Пассажиры МЦД получат внушительную экономию средств, которые раньше тратили на проезд. При поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области в границах МЦД, до 75% при оплате билетом "Кошелёк" карты "Тройка".

8 декабря завершается бесплатный период пользования МЦД. В эти выходные на всех станциях на турникетах будут последовательно закрываться створки - начнётся подготовка к запуску обновлённой билетной системы. Для прохода пассажирам необходимо будет приложить любую карту – "Тройка", совмещенную карту "Тройка-Стрелка" или социальную. При этом с них не будет производиться никаких списаний.

Напомним, что после запуска двух диаметров мэр Москвы Сергей Собянин  принял решение сделать проезд по ним бесплатным до 8 декабря включительно. Оператором первых двух линий МЦД стала Центральная пригородная пассажирская компания.

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