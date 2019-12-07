В Сети появилось видео с матерящимся мэром Липецка

Скандальный ролик попросили проверить в прокуратуре

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина оправдалась за появившееся в Сети видео, на котором она матерится во время прогулки по парку. Уваркина заявила, что это была личная беседа с рабочими, которую кто-то без её ведома разместил в интернете.

Видео, на котором, женский голос, ведущий съёмку от первого лица на смартфон, матерится, глядя на неудовлетворительную работу по реконструкции парка, появилось в Сети 6 декабря.

Местный депутат Олег Хомутинников заявил РИА Новости, что намерен обратиться в прокуратуру, полицию и комитет по этике горсовета с просьбой изучить скандальный ролик.

Уваркина уже извинялась перед жителями Липецка, когда в апреле этого года в соцсетях появилось видео её встречи с жителями города, где она оскорбила одного из мужчин.