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В Сети появилось видео с матерящимся мэром Липецка

17:08
  • суббота
  • 07 декабря 2019

Скандальный ролик попросили проверить в прокуратуре

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина оправдалась за появившееся в Сети видео, на котором она матерится во время прогулки по парку. Уваркина заявила, что это была личная беседа с рабочими, которую кто-то без её ведома разместил в интернете.

Видео, на котором, женский голос, ведущий съёмку от первого лица на смартфон, матерится, глядя на неудовлетворительную работу по реконструкции парка, появилось в Сети 6 декабря.

Местный депутат Олег Хомутинников заявил РИА Новости, что намерен обратиться в прокуратуру, полицию и комитет по этике горсовета с просьбой изучить скандальный ролик.

Уваркина уже извинялась перед жителями Липецка, когда в апреле этого года в соцсетях появилось видео её встречи с жителями города, где она оскорбила одного из мужчин.

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Евгения Уваркина
Евгения Уваркина
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