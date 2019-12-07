В Нижнем Новгороде машина сбила 9 пешеходов

Водитель не справился с управлением после ДТП с 4 автомобилями

В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в группу пешеходов на тротуаре после столкновения с четырьмя машинами. Девять человек с травмами доставлены в больницы, сообщает РИА Новости.

Ранее сегодня, 7 декабря в Москве машина сбила пешеходов у станции МЦК "Окружная", три человека погибли. Спасателям пришлось разрезать кузов автомобиля, чтобы извлечь водителя.

СМИ выяснили, что за рулём "Мазды" в состоянии алкогольного опьянения находился 23-летний стритрейсер Сергей Медведев. В соцсетях свою иномарку он называл "Спящий демон".