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В Нижнем Новгороде машина сбила 9 пешеходов

18:46
  • суббота
  • 07 декабря 2019

Водитель не справился с управлением после ДТП с 4 автомобилями

В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в группу пешеходов на тротуаре после столкновения с четырьмя машинами. Девять человек с травмами доставлены в больницы, сообщает РИА Новости.
Видео смертельной аварии у станции МЦК

Ранее сегодня, 7 декабря в Москве машина сбила пешеходов у станции МЦК "Окружная", три человека погибли. Спасателям пришлось разрезать кузов автомобиля, чтобы извлечь водителя.

СМИ выяснили, что за рулём "Мазды" в состоянии алкогольного опьянения находился 23-летний стритрейсер Сергей Медведев. В соцсетях свою иномарку он называл "Спящий демон".

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