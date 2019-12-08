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Москва и Минск отложили интеграцию на две недели

10:28
  • воскресенье
  • 08 декабря 2019

Следующая встреча президентов пройдёт 20 декабря

Владимир Путин и Александр Лукашенко не вышли к журналистам после пятичасовой встречи в Сочи. С прессой общался глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. Он назвал день двусторонних переговоров напряжённым.
Переговоры Путина и Лукашенко начались с неприятного казуса (видео)

По словам министра, Россия и Белоруссия имеют понимание, как продвигаться по спорным вопросам. Они у Москвы и Минска ещё остались. "По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьёзного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьёзно сближены", - отчитался о встрече президентов и делегаций министр.

Глава Минэкономразвития также сообщил, что Путин и Лукашенко встретятся 20 декабря в Санкт-Петербурге. При этом не исключено, что президенты и премьеры могут созвониться и даже провести дополнительную встречу, сообщает РИА Новости.

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