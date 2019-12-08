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Украина затягивает у себя на шее долговую петлю

10:37
  • воскресенье
  • 08 декабря 2019

Киев выпросил у МВФ ещё один кредит

МВФ и Украина договорились о новом кредите на сумму пять с половиной миллиардов долларов. Киев давно мечтал получить новые вливания от международных организаций, переговоры шли с начала года.

Для получения помощи Международный валютный фонд выдвигал ряд условий. Среди них - активные шаги по борьбе с коррупцией в стране и отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

До этого Украина брала в долг у МВФ около шести миллиардов долларов. Занимал Киев и у других организаций. В частности, Международный банк реконструкции и развития выдал Украине 2,34 миллиарда долларов.

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Украина затягивает у себя на шее долговую петлю
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