Украина затягивает у себя на шее долговую петлю

Киев выпросил у МВФ ещё один кредит

МВФ и Украина договорились о новом кредите на сумму пять с половиной миллиардов долларов. Киев давно мечтал получить новые вливания от международных организаций, переговоры шли с начала года.

Для получения помощи Международный валютный фонд выдвигал ряд условий. Среди них - активные шаги по борьбе с коррупцией в стране и отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

До этого Украина брала в долг у МВФ около шести миллиардов долларов. Занимал Киев и у других организаций. В частности, Международный банк реконструкции и развития выдал Украине 2,34 миллиарда долларов.