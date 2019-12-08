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Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства

11:22
  • воскресенье
  • 08 декабря 2019

Президент направил телеграмму в Минск

8 декабря исполняется 20 лет со дня подписания договора о создании Союзного государства. Владимир Путин поздравил с этим событием  Александра Лукашенко. Российский президент направил белорусскому коллеге телеграмму.
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Путин отметил важность соглашения для обеих стран. Он подчеркнул, что договор основан на обоюдном стремлении укрепить двусторонние связи. За прошедшие годы достигнут значительный прогресс в вопросах интеграции. Интенсивно развивается российско-белорусское сотрудничество в сферах безопасности, внешней политики, торговли и экономики.

7 декабря президенты встретились в Сочи. В телеграмме Путин отметил значимость этих переговоров в канун юбилейной даты, сообщает "ТВ Центр".

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