Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства

Президент направил телеграмму в Минск

8 декабря исполняется 20 лет со дня подписания договора о создании Союзного государства. Владимир Путин поздравил с этим событием Александра Лукашенко. Российский президент направил белорусскому коллеге телеграмму.

Путин отметил важность соглашения для обеих стран. Он подчеркнул, что договор основан на обоюдном стремлении укрепить двусторонние связи. За прошедшие годы достигнут значительный прогресс в вопросах интеграции. Интенсивно развивается российско-белорусское сотрудничество в сферах безопасности, внешней политики, торговли и экономики.

7 декабря президенты встретились в Сочи. В телеграмме Путин отметил значимость этих переговоров в канун юбилейной даты, сообщает "ТВ Центр".