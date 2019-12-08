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Украинские военные открыли огонь по мирным жителям ДНР

11:52
  • воскресенье
  • 08 декабря 2019

Киев не намерен выполнять минские соглашения

Украинские силовики обстреляли село Коминтерново на юге ДНР. Населённый пункт буквально накрыло миномётным огнём. Так Киев в очередной раз проигнорировал минские договорённости и доказал неготовность урегулировать ситуацию в Донбассе.

В преддверии нормандского саммита произошло и ещё одно событие - Международный валютный фонд осчастливил украинцев очередной долговой кабалой. Но пока это представляется как достижение новых властей. Киев и МВФ договорились о новом трехлетнем соглашении о кредитовании на пять с половиной миллиардов долларов. Украинский премьер Алексей Гончарук тут же похвастался этим в соцсетях, подчеркнув, что помощь от фонда подоспела аккурат к круглой дате: 100 дней работы нового правительства.

Высокий чиновник, правда, не стал расписывать в подробностях все заявление руководства МВФ о новом кредите. Красивые слова о реформах и прочих улучшениях жизни украинцев на деле потом оборачиваются для граждан страны экономическими реформами совсем не в их пользу: росту тарифов, урезанию социальных выплат, а из последнего - отмене многолетнего моратория на продажу земель, в том числе, и иностранцам.

Перед поездкой на саммит нормандской четвёрки Владимир Зеленский в закрытом режиме провёл заседание Совета национальной безопасности и обороны. О чем шла речь рассказал секретарь организации. Якобы у Киева есть пять сценариев при любых итогах встречи в Париже и что во время переговоров Владимир Зеленский не допустит сдачи национальных интересов или капитуляции, сообщает "ТВ Центр".

8 и 9 декабря в Киеве ожидаются массовые акции протеста по поводу проведения нормандского саммита. На улицы намерены выйти несколько десятков тысяч человек. Им не нравится позиция Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе. И, действительно, украинский президент вместо того, чтобы просто по пунктам выполнять минские соглашения, выдвигает одну идею страннее другой. Стало известно, что на встрече четвёрки в Париже он намерен поставить вопрос о создании на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса так называемую муниципальную стражу из представителей самопровозглашенных республик, ОБСЕ и нацгвардии Украины. Как он себе представляет, что плечом к плечу улицы будут патрулировать те, кто вчера смотрел друг на друга исключительно через прицелы, Зеленский не пояснил.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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