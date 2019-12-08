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Во Франции начались массовые задержания жёлтых жилетов

12:29
  • воскресенье
  • 08 декабря 2019

Спецоперация прошло в Бордо

16 человек задержаны во Франции по подозрению в подготовке нападений на полицию в ходе марша жёлтых жилетов. Операция прошла в Бордо. В квартире, которую арендовали предполагаемые преступники, нашли химические реагенты, молотки и взрыв-пакеты, начинённые гвоздями.

7 декабря манифестации прошли в нескольких крупных городах страны. В общей сложности на них пришли шесть тысяч жёлтых жилетов. Около половины из них - в Нанте. Там полицию закидали стульями, камнями и бутылками. Разгонять толпу пришлось слезоточивым газом, сообщает "ТВ Центр".

Не обошлось без инцидентов и в Париже. В столице демонстранты попытались прорваться на улицы, где шёл митинг против пенсионной реформы. Стражи порядка оттеснили радикалов тоже с помощью газа.

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