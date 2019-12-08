Жителям французской коммуны запретили умирать по выходным

Странный указ связан с нехваткой врачей

Во французской коммуне Ла Грэль издали неожиданный указ: в выходные и праздники здесь умирать запрещается. Это деревушка в центре страны с населением в несколько сотен человек. Автор оригинальной идеи - вице-мэр поселения.

Над новым указом Изабель Дюжле местные жители сначала робко посмеялись, как над странной шуткой, а затем сильно удивились, узнав, что это правда. Согласно новому распоряжению - уходить в мир иной по выходным и праздникам запрещено.

По словам вице-мэра, за абсурдностью закона кроется глобальная проблема. В коммуне с населением не более 900 человек не хватает врачей, которые могли бы констатировать смерть. А сверхурочно, согласно законам, они работать не могут. Поэтому единственным решением, с точки зрения местной администрации, оказалось, запретить по выходным умирать дома. Причём, местные жители указ, как ни странно, поддержали, сообщает "ТВ Центр".

Подписать указ чиновницу вынудил личный опыт. В один из субботних вечеров Изабель Дюжле самостоятельно пришлось искать врача, чтобы подтвердить смерть одного из жителей. Вызвать медика в дом престарелых не удавалось несколько часов, и руководству пансионата пришлось обратиться в администрацию поселения.

Впрочем, для Франции подобные странные указы не в новинку. Ранее суд другой коммуны – Дакс – разрешил уткам крякать, но, правда, только вполголоса. Тем самым удовлетворили требование соседей местной заводчицы птиц, которые пожаловались на сильный шум и попросили уток замолчать. А с 1959 года в стране и вовсе действует закон, разрешающий вступать в брак с покойным.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".