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Алиса Фрейндлих отмечает юбилей

13:01
  • воскресенье
  • 08 декабря 2019

Народной артистке СССР - 85 лет

Яркая и сильная, женственная и романтичная. 8 декабря исполняется 85 лет  народной артистке СССР Алисе Фрейндлих. На фильмах с её участием выросло не одно поколение, ей блестяще давались любые роли.

Созданные актрисой образы очень разные - королева Анна Австрийская из "Д`Артаньяна и трёх мушкетеров", директриса Калугина из "Служебного романа", игривая баронесса в "Соломенной шляпке".

Но несмотря на запоминающиеся роли в кино, главным для Алисы Фрейндлих всегда был театр. После окончания института в Ленинграде - она работала в театре Комиссаржевской, затем в Ленсовете. И уже более 30 лет  она выходит на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова, сообщает "ТВ Центр".

Десятки образов в разных постановках - "Малыш и Карлсон, который живёт на крыше", "Дядюшкин сон", "Война и мир". Спектакли с её участием - всегда собирают аншлаги. В свой юбилей Алиса Бруновна отказалась от публичных торжеств и отметит день рождения решила в семейном кругу.

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