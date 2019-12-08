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В КНДР запустили очередную неопознанную ракету

12:00
  • воскресенье
  • 08 декабря 2019

Прошли успешные испытания на полигоне Сохэ

В КНДР на полигоне Сохэ провели крайне важные испытания, сообщает  Центральное телеграфное агентство страны. Известно, что запуск прошёл  успешно. О каких именно испытаниях идёт речь, не уточняется.

По некоторым данным, Пхеньян готовился к запуску новых спутников. Однако, эксперты говорят, что КНДР испытала двигатель на твёрдом топливе. Такие используются в межконтинентальных баллистических ракетах. Подобные тесты уже проводились на полигоне Сохэ, напоминает "ТВ Центр".

За последнее время военные построили десятки полигонов. В конце года  истекает срок, за который КНДР должна получить от США предложения по урегулированию ситуации на полуострове. МИД страны утверждает: Пхеньян сделал много шагов навстречу Вашингтону и если теперь Штаты не ответят тем же, то получат соответствующий "подарок на Рождество".

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