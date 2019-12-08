Тамбовский вице-губернатор выпал из окна

Чиновник находился под домашним арестом

Находящийся под домашним арестом вице-губернатор Глеб Чулков найден мёртвым. Его тело обнаружили под окнами многоэтажного дома. В полицию обратилась мать 46-летнего чиновника, прибывшие на место оперативники и врачи констатировали смерть, сообщает издание "ProТамбов".

Тамбовского вице-губернатора обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Уголовное дело было возбуждено в мае этого года в связи с захватом рынка. Тогда были арестованы вице-губернатор Глеб Чулков, генеральный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области Андрей Блудов и директор Рассказовского рынка Сергей Клемешов.