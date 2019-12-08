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София Ротару призвела фурор на концерте в России

18:32
  • воскресенье
  • 08 декабря 2019

Зрители тепло встретили украинскую певицу

София Ротару сияла от счастья после своего выступления на "Песне года" в Москве. Бойкот не удался: певицу с триумфом встретили в России, несмотря на развёрнутую в СМИ и соцсетях травлю.
Затравленная Ротару заработает в России миллионы

Зал "ВТБ-Арена" рукоплескал стоя украинской певице, которая проигнорировала нападки в свой адрес и прилетела в Россию. Концерт "Песня года" прошёл с аншлагом, а выступление Софии Михайловны зрители восприняли с особой теплотой, пишет издание Teleprogramma.pro.

После того, как Ротару пожелала всем счастья в новом году, зрительный зал просто взорвался. Люди с букетами цветов бежали к сцене. Певица принимала цветы, а зал скандировал: "Мы вас любим! Мы вас любим! Мы вас любим!"

Напомним, что недавно сенатор Валерий Рязанский заявил: культура не может быть вне политики. Он призвал поклонников Софии Ротару не покупать билеты на её концерты в России. Член Совета Федерации сделал такое заявление в связи с тем, что Ротару ранее критиковала нашу страну.

За украинскую певицу вступились российские артисты и политики. Певец Лев Лещенко назвал её человеком мира, продюсер Иосиф Пригожин попросил медиасообщество дать возможность исполнительнице спокойно доживать свои годы и оставаться в профессии, а депутат Наталья Поклонская заявила, что гастроли украинских звёзд в России могут стать отличным шагом для нормализации отношений между нашими странами.

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