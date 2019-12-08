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67-летняя Аллегрова вышла на публику в смелом декольте

19:08
  • воскресенье
  • 08 декабря 2019

Певица выступила на "Песне года-2019"

"Шальная императрица" российской эстрады не даёт скучать своим поклонникам. 67-летняя Ирина Аллегрова в смелом декольте без белья шокировала внешним видом.
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Певица выступала в таком виде на концерте "Песня года-2019" и очень удивила поклонников своими экстравагантными нарядами. В зал "ВТБ-Арена" Аллегрова пришла в длинном чёрном платье, главной изюминкой которого стал очень глубокий вырез на груди.

Соблазнительный образ не помог народной артистке России в завоевании премии. В трёх номинациях "Песни года" победил Филипп Киркоров, пишет издание Teleprogramma.pro.

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