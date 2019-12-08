Маликовы впервые вывели в свет маленького сына

Марку понравилось на публике

Сын звёздной четы Маликовых увидел большой свет. Мама Елена и папа Дмитрий представили маленького Марка публике на торжественном балу в центре Москвы. Сын певца родился в январе 2018 года. Звёздное семейство Маликовых очень радовалось появлению малыша: его маме было в тот момент почти 55 лет.

Со своим братом много времени проводит его старшая сестра Стефания. У неё пока нет молодого человека, поэтому 19-летняя девушка может в свободное от учёбы в МГИМО время поиграть с Марком. Брат и сестра впервые появились на публике и с удовольствием позировали фотографам.

"Помню, как два года назад смотрела красочные фотографии с предновогодних ёлок и мечтала о том, чтобы у меня был братик, и мы могли читать стихи и петь песни Деду морозу, чтобы получать подарки. И вот, спустя два года, мы на новогодней ёлке и поём Деду Морозу "облака, белогривые лошадки". С ума сойти. Это так круто", - написала Стефания у себя в Instagram.