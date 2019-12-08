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Сделано заявление об аресте Порошенко

13:51
  • воскресенье
  • 08 декабря 2019

С экс-президента снимают неприкосновенность

В Киеве готовятся к аресту экс-президента Петра Порошенко. Он проходит по нескольким уголовным делам пока что в качестве свидетеля. Не исключено, что уже в январе 2020 года Порошенко отправят в СИЗО.
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Как сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, неприкосновенность с бывшего главы государства снимут в начале следующего года. Ранее пресс-секретарь госбюро расследований Украины Анжелика Иванова заявила, что ведомство просит генпрокуратуру обратиться к депутатам с запросом на привлечение Порошенко к уголовной ответственности, сообщает РИА Новости.

В свою очередь директор бюро Роман Труба сообщил, что Порошенко может стать подозреваемым по делу о незаконном назначении бывшего первого замглавы службы внешней разведки Сергея Семочко. Также экс-президент подозревается в коррупции и махинациях с имуществом.

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