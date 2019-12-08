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Кто подсаживает подростков на снюсы?

14:18
  • воскресенье
  • 08 декабря 2019

Медики бьют тревогу

Минздрав объявил в стране эпидемию снюса. Только за последние две недели, по данным ведомства, жевательными смесями отравились как минимум шесть школьников. Одного из них спасти не удалось. Снюс это -  что-то вроде сосательного табака. Самого табака в пакетиках, похожих на чайные, может и не быть. Зато как правило есть лошадиная доза никотина. Яркая упаковка, низкая цена, ощутимый эффект - всё это работает на популярность снюсов, особенно среди детей и подростков. Наталья Тарасова разбиралась насколько они опасны и почему их сравнивают с наркотиками (смотрите видео).

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