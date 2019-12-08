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Найден алгоритм старения человека

15:46
  • воскресенье
  • 08 декабря 2019

Учёные выделили три этапа

У человечества могут кардинально измениться представления о таких понятиях, как молодость, зрелость и старость. Ученые из Стэнфордского университета выявили три типа старения на основе анализа крови. В процессе эксперимента они изучили плазму крови у более чем 4000 человек от 18 до 95 лет, сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что физиологический процесс старения у человека происходит не равномерно, а скачками. Первый такой скачок обычно бывает в 34 года, второй в 60 лет и третий в 78 лет. В эти годы в крови меняется число переносимых по организму белков. Учёные пришли к выводу, что эти этапы и можно считать молодостью, зрелостью и старостью.

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