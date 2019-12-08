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Противники дружбы с Россией устроили несанкционированную акцию в Минске

16:13
  • воскресенье
  • 08 декабря 2019

В столице Белоруссии проходит стихийный митинг

В Минске второй день продолжаются протесты против интеграции с Россией. Сегодня, 8 декабря участники несанкционированной акции пришли к российскому посольству, сообщает местный портал Tut.by.

Люди скандируют лозунги "Да здравствует Белоруссия" и "Независимость". Явных антироссийских настроений не наблюдается, число участников акции не превышает 500 человек. Не исключено, что в толпе могут быть провокаторы, действия которых нацелены на обострение обстановки.

В пресс-службе нашего посольства ситуацию прокомментировали спокойно. "Да, около посольства собралась группа демонстрантов. Они что-то кричат", - сообщили РБК в диппредставительстве.

Напомним, что 7 декабря в Сочи проходили многочасовые переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Речь на них шла об углублении интеграции. Сегодня, 8 декабря исполнилось 20 лет со дня подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

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