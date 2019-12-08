Преемница Меркель набросилась на Россию с абсурдными обвинениями

Германия хочет поменять политику в отношении Москвы

В Германии в один ряд поставили отравление Скрипалей в Британии и недавнее убийство в Берлине гражданина Грузии. Власти ФРГ полагают, что к этим преступлениям имеет отношение Россия.

"Вместе с убийствами в Великобритании и другими действиями в России формируется довольно тревожная картина", - заявила преемница Ангелы Меркель на посту канцлера и главы правящей партии, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По её словам, в правительстве Германии намерены обсудить убийство гражданина Грузии в Берлине и выработать дальнейшие действия в отношении России, пишет Spiegel.

23 августа 2019 года в Берлине был застрелен гражданин Грузии и участник двух чеченских войн Зелимхан Хангошвили. В немецкой прокуратуре заявили, что убийца прибыл в Германию, прикрываясь документами от компании, предположительно, связанной с российским Министерством обороны. Никаких документальных свидетельств власти ФРГ не представили.

Аналогичная картина сложилась в Британии, где в марте 2018 года были отправлены неизвестным веществом сбежавший из России экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль его дочь Юлия. Премьер-министр Тереза Мэй поспешила голословно обвинить Россию в этом отравлении, а сыщики из Скотланд-Ярда уверяли, что Скрипалей отравили сильнодействующим веществом "Новичок", разработки которого велись ещё в СССР. Россия вся обвинения отрицает.