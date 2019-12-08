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Россию обвинили во взломе почты Макрона

17:02
  • воскресенье
  • 08 декабря 2019

Доказательств нет

Запад снова обвиняет Москву во вмешательстве в выборы, на этот раз  во Франции. Специалисты Google и американской компании по сетевой безопасности якобы обнаружили некие технические доказательства того, что российские хакеры в 2017 году взломали электронную почту предвыборного штаба Эммануэля Макрона и получили доступ к письмам людей из близкого окружения будущего президента.

За атаками якобы стоят Fancy Bear и Sandworm, которые, как утверждается, имеют отношение к главному управлению Генштаба России. Ранее те же группировки назвали виновными во взломе серверов Национального комитета Демократической партии и почты штаба Хиллари Клинтон в 2016 году. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сравнил подобные высказывания с криминальным чтивом, сообщает "ТВ Центр".

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