Сын Валерии разбился в ДТП под Петербургом

Машина врезалась в отбойник

Сын певицы Валерии 21-летний Арсений Шульгин разбился в автомобильной аварии под Петербургом. Во время удара он повредил губу, врачи наложили ему швы. Находившаяся рядом с ним девушка сломала руку, сообщает телеканал "Звезда".

Как рассказал супруг певицы Иосиф Пригожин, Арсений вместе со своей девушкой выехали из Москвы в Петербург в ночь с 7 на 8 декабря. Молодой человек планировал сделать сюрприз своей маме: Валерия в эти дни как раз находится в городе на Неве. Авария произошла на недавно открытой трассе М-11. Машина врезалась в отбойник.

О том, кто находился за рулём машины точно не известно. По одним данным автомобилем управлял сын Валерии, по другим – его спутница.