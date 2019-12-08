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Сын Валерии разбился в ДТП под Петербургом

16:53
  • воскресенье
  • 08 декабря 2019

Машина врезалась в отбойник

Сын певицы Валерии 21-летний Арсений Шульгин разбился в автомобильной аварии под Петербургом. Во время удара он повредил губу, врачи наложили ему швы. Находившаяся рядом с ним девушка сломала руку, сообщает телеканал "Звезда".
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Как рассказал супруг певицы Иосиф Пригожин, Арсений вместе со своей девушкой выехали из Москвы в Петербург в ночь с 7 на 8 декабря. Молодой человек планировал сделать сюрприз своей маме: Валерия в эти дни как раз находится в городе на Неве. Авария произошла на недавно открытой трассе М-11. Машина врезалась в отбойник.

О том, кто находился за рулём машины точно не известно. По одним данным автомобилем управлял сын Валерии, по другим – его спутница.

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