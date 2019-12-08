В Киеве собирается новый Майдан против предательства Зеленского

Президенту вставляют палки в колёса

В центре Киева тысячи человек собрались на акцию под названием "Красная линия". Радикалы хотят предостеречь президента Владимира Зеленского от сдачи национальных интересов на предстоящих 9 декабря переговорах в Париже. Там после долгого перерыва соберётся нормандская четвёрка.

Среди красных линий, которые не должен переходить глава государства - недопущение федерализации и каких-либо компромиссов по унитарному обустройству страны, запрет на смену европейского курса. Если Зеленский проявит слабость, то националисты пообещали ему новый Майдан и большие проблемы. В частности, президенту пригрозили судьбой Виктора Януковича, которому пришлось бежать с Украины в 2014 году, сообщает "Ридус".