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В Киеве собирается новый Майдан против предательства Зеленского

17:32
  • воскресенье
  • 08 декабря 2019

Президенту вставляют палки в колёса

В центре Киева тысячи человек собрались на акцию под названием "Красная линия". Радикалы хотят предостеречь президента Владимира Зеленского  от сдачи национальных интересов на предстоящих 9 декабря переговорах в Париже. Там после долгого перерыва соберётся нормандская четвёрка.

Среди красных линий, которые не должен переходить глава государства -  недопущение федерализации и каких-либо компромиссов по унитарному обустройству страны, запрет на смену европейского курса. Если Зеленский проявит слабость, то националисты пообещали ему новый Майдан и большие проблемы. В частности, президенту пригрозили судьбой Виктора Януковича, которому пришлось бежать с Украины в 2014 году, сообщает "Ридус".

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