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Травмированная Загитова не сможет выступить в финале Гран-при

18:20
  • воскресенье
  • 08 декабря 2019

Фигуристка упала и повредила ногу

Фигуристка Алина Загитова не сможет выступить в финале Гран-при в Турине из-за полученной накануне травмы. "Мне очень жалко, что я не смогла выступить на показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка. Но мне очень приятно, что вы меня поддерживаете. Огромное спасибо за это", - сказала спортсменка, обращаясь к своим поклонникам.
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В этом сезоне Загитовой не везёт: 17-летняя фигуристка заняла в финале серии Гран-при в Турине последнее, шестое место. Во время произвольной программы она упала во время двойного акселя и серьёзно повредила ногу, сообщает ТАСС.

Алина Загитова – воспитанница Этери Тутберидзе, она является  олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призёром Игр в командных соревнованиях. В финале Гран-при прошлого сезона Загитова была первой.

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