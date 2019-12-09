Раскрыта позиция России перед встречей "нормандской четверки"

Наша страна будет придерживаться Минских соглашений

В понедельник в Париже лидеры России, Украины, Франции и Германии встретятся в "нормандском формате" для обсуждения ситуации и перспектив урегулирования на востоке Украины.

Саммит пройдет впервые за три года. Владимир Путин проведет двусторонние переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. А также с президентом Украины. Это будет первая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. До этого лидеры двух стран три раза общались по телефону. Итогом стал синхронный отвод войск в районе нескольких населенных пунктов в Донбассе и обмен пленными.

Москва на переговорах намерена строго придерживаться Минских договоренностей, передает "Газета.Ru". В частности, прекращения огня, проведения выборов на территории ДНР и ЛНР и только после этого установление контроля на границе со стороны Киева. Однако украинские власти неоднократно заявляли, что все политические процессы в Донбассе должны проходить после установления контроля на границе, что противоречит ранее достигнутым соглашениям, отмечает "Коммерсантъ".