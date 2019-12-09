Российские военные впервые провели гуманитарную акцию в Ракке

В помощи сегодня здесь нуждаются более 135 тысяч человек

Российские военнослужащие впервые провели гуманитарную акцию в сирийском городе Ракка, который несколько лет был непризнанной столицей запрещенной в нашей стране террористической группировки "Исламское государство". В ходе операции по освобождению город был практически полностью разрушен международной коалицией, возглавляемой США. Жертвами ударов американской авиации и артиллеристских обстрелов стали тысячи мирных жителей. Из Сирии - репортаж собственного корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева