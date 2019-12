Борец с насилием и пиарщица: что известно о новой "Мисс Вселенная"

26-летняя модель из ЮАР Зозибини Тунзи победила на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который проходил в американском городе Атланта.

Зозибини Тунзи получила корону в борьбе с моделями из Мексики и Пуэрто-Рико, которые вошли в тройку финалисток. Узнав о своей победе, короткостриженная Тунзи закрыла лицо руками и прослезилась. Видео с мероприятия опубликовано в Twitter конкурса.

Зозибини Тунзи не первая темнокожая женщина, которая завоевала титул "Мисс Вселенная". В 2011 году такой чести удостоилась Лейла Лопес из Анголы. Однако подчеркивается, что Тунзи - единственная "Мисс Вселенная" с афро-текстурированными волосами.

The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! �������� pic.twitter.com/gRW8vcuT3A