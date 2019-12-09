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Борец с насилием и пиарщица: что известно о новой "Мисс Вселенная"

08:42
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Карьеру модели она начала два года назад

26-летняя модель из ЮАР Зозибини Тунзи победила на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который проходил в американском городе Атланта. 
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Зозибини Тунзи получила корону в борьбе с моделями из Мексики и Пуэрто-Рико, которые вошли в тройку финалисток. Узнав о своей победе, короткостриженная Тунзи закрыла лицо руками и прослезилась. Видео с мероприятия опубликовано в Twitter конкурса.

Зозибини Тунзи не первая темнокожая женщина, которая завоевала титул "Мисс Вселенная". В 2011 году такой чести удостоилась Лейла Лопес из Анголы. Однако подчеркивается, что Тунзи - единственная "Мисс Вселенная" с афро-текстурированными волосами.

Тунзи училась на факультете PR в Капском технологическом университете в Кейптауне. Карьеру модели она начала в 2017 году. Через два года девушка завоевала титул "Мисс Южная Африка". Конкурс проходил в Претории - административной столице ЮАР. Сообщается, что у себя на родине Зозибини Тунзи борется с гендерным насилием.

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