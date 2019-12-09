Пенсии россиян защитят от долгов

Заботу проявило Минэкономразвития

Взыскание долгов с пенсий россиян может попасть под запрет. Два варианта документа, оговаривающего нововведение, подготовили в Минэкономразвития.

Первый вариант запрещает взыскивать долги со страховых пенсий. Как подчеркивают авторы законопроекта, подобная практика нарушает конституционные права россиян на социальное обеспечение.

Второй вариант – компромиссный. В соответствии с ним, долги взыскивать можно – но при этом у гражданина от пенсии или зарплаты должна остаться сумма, не меньше прожиточного минимума. Допускается возможность взыскания задолженности по ЖКХ или судебным и административным штрафам, пишет "Российская газета".