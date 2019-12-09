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Сколько россияне потратят на алкоголь на Новый год?

08:50
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Эксперты оценили траты россиян

Стало известно, сколько россияне готовы потратить на алкоголь для новогоднего стола. Как показал опрос, проведенный компанией Nielsen, это порядка 3,7 тысячи рублей.
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Подавляющее большинство (около 85%) намерены купить игристые вина, в том числе шампанское. 59% респондентов рассказали, что для новогоднего стола приобретут вино, а 40% - водку.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что не стоит ожидать резких скачков цен на алкогольную продукцию.

"Глобальных скидок на алкоголь не будет. Я не могу сказать, что алкоголь продается на пике альтруизма — розница делает наценки минимум в 30%, но ужиматься всё равно особо некуда", - приводит его слова "Известия".

Согласно проведенному опросу, в целом россияне готовы потратить на еду и напитки для праздничного стола порядка десяти тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в 2019 году стоимость ингредиентов для главного новогоднего салата – оливье – повысилась более чем на 4,5% - до 340 рублей.

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