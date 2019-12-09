Сколько россияне потратят на алкоголь на Новый год?

Эксперты оценили траты россиян

Стало известно, сколько россияне готовы потратить на алкоголь для новогоднего стола. Как показал опрос, проведенный компанией Nielsen, это порядка 3,7 тысячи рублей.

Подавляющее большинство (около 85%) намерены купить игристые вина, в том числе шампанское. 59% респондентов рассказали, что для новогоднего стола приобретут вино, а 40% - водку.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что не стоит ожидать резких скачков цен на алкогольную продукцию.

"Глобальных скидок на алкоголь не будет. Я не могу сказать, что алкоголь продается на пике альтруизма — розница делает наценки минимум в 30%, но ужиматься всё равно особо некуда", - приводит его слова "Известия".

Согласно проведенному опросу, в целом россияне готовы потратить на еду и напитки для праздничного стола порядка десяти тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в 2019 году стоимость ингредиентов для главного новогоднего салата – оливье – повысилась более чем на 4,5% - до 340 рублей.