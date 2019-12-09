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Жена грудью закрыла Порошенко от летящих из толпы яиц

09:03
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Нападавший немного промахнулся

Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко стала случайной жертвой очередного нападения на политика. Во время выступления в Киеве в лидера "Европейской солидарности" метнули яйцо – однако попали в бывшую первую леди.
Сделано заявление об аресте Порошенко

Очевидцы опубликовали видео инцидента в Twitter. Петр Порошенко и его супруга поднялись на сцену вместе с хором. Во время исполнения гимна из толпы полетели яйца. Стоявший рядом с Порошенко депутат ухитрился поймать один из снарядов, а вот второй попал в Марину Порошенко.

Супруг такой обид не стерпел и призвал народ скрутить метателя – что особо активные граждане с удовольствием исполнили. Однако симпатии пользователей Сети все же на стороне "стрелка". Правда, с оговорками – комментаторы удивляются, как он мог промазать.

"Кто ж так кидает, не попасть в такую тушу", "Страусиным надо было ему, этому седому байкеру", "Таким людям 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - обсуждают инцидент подписчики. Смельчаку, который бросил яйцо в Порошенко, комментаторы выразили "респект".

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