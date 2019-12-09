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СМИ сообщили о тайной женитьбе 74-летнего Петросяна на молодой помощнице

09:20
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Избраннице юмориста - 30 лет

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились. Свадьба состоялась в начале декабря, точная дата держится в секрете.

О произошедшем на условиях анонимности рассказал изданию kp.ru друг пары. "Они поженились в начале декабря", - поделился с журналистами близкий юмориста.

Примечательно, что в предполагаемую дату свадьбы на странице Татьяты в Instagram появилось фото свадебного букета. Нежные белые пионы на дамском столике вызвали вопросы у подписчиков Брухуновой. А после публикации "КП" народ принялся поздравлять Татьяну и Евгения со свадьбой.

"Примите наши искренние поздравления!" "Это свадебный букет? Поздравляю!" "Евгений Ваганович, да вы еще ого-го. Примите поздравления", - написали поклонники на страницах Брухуновой и Петросяна в соцсети.

Напомним, о романе 30-летней Татьяны Брухуновой и 74-летнего Евгения Петросяна стало известно летом 2018 года, после того как в Сеть попала информация о разводе юмориста с Еленой Степаненко. Якобы именно из-за молодой помощницы звезды "Смехопанорамы" расстались после 33 лет брака.

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