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Россия накроет Арктику противовоздушным куполом

09:35
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Основа – комплексы С-400

Противовоздушный купол появится в ближайшее время над российской частью Арктики. Это ответ на действия НАТО: блок продолжает наращивать военное присутствие в регионе, заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.
Видео развертывания переброшенных в Сербию С-400

Полк на острове южного архипелага Новая Земля еще в сентябре оснастили зенитными ракетными комплексами С-400. В ближайшие годы этими комплексами оснастят все арктические дивизионы.

"К проводимым в регионе учениям и мероприятиям по боевой подготовке все активнее привлекаются воинские формирования внеблоковых государств. Я имею в виду, в первую очередь, Швецию, Финляндию", - напомнил Моисеев, выступая на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

Вице-адмирал подчеркнул, что основная задача Северного флота в арктической зоне ответственности - обеспечение безопасности государства, а также воздушного пространства над Северным морским путем. Возможности ПВО северных рубежей России будут развиваться, приводит слова Моисеева РИА Новости.

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