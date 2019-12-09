Мария Максакова назвала условие для возвращения в Россию с концертом

Жить в Москве оперная дива все еще не готова

Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, которая с 2016 года проживает на Украине, допустила вероятность возвращения в Россию для выступлений и общения с родными.

"Раньше мне не хотелось развлекать россиян. Однако сейчас я вижу, что отношения начинают понемногу улучшаться", - сказала Максакова на YouTube-канале "Понауехавшие". Со временем певица готова приехать в Россию, чтобы выступить на концертах и встретиться с матерью и старшими детьми. Для этого, подчеркнула артистка, отношения между Россией и Украиной должны нормализоваться окончательно.

При этом о переезде в Россию Мария Максакова не задумывается. По ее словам, она прижилась на Украине и ни в чем там не нуждается.

Не исключено, что потенциальные гастроли Максаковой в России вызовут не меньший скандал, чем приезд в Москву певицы Софии Ротару, которая раньше отказывалась выступать перед россиянами из-за ситуации с Крымом. Ведь Максакова, как и ее покойной муж, выступала с критикой в адрес России.

Напомним, в декабре 2016 года Максакова и ее муж Денис Вороненков получили вид на жительство на Украине. Их переезд из России напоминал бегство. На родине экс-депутата Думы Вороненкова подозревали в мошенничестве. Политика застрелили в марте 2017 года на улице Киева.