"Он готовился к Жанниной смерти": сестра Фриске ответила на откровения Шепелева

Родные певицы до сих пор не прекратили вражду

Наталья Фриске, сестра знаменитой певицы, ответила телеведущему Дмитрию Шепелеву, который обвинил ее родителей в краже денег.

"Он готовился к Жанниной смерти очень тщательно. Подготавливал себе мягкое местечко. Все карточки от Жанниных счетов были у него", - заявила сестра Фриске в программе "Звезды сошлись".

По ее словам, родные певицы "офигели", когда узнали, что телеведущий чуть ли не каждую неделю снимал по 20 миллионов со счетов своей возлюбленной. "Он сделал каким-то образом на себя доверенность, когда Жанна была под морфием. Он снимал все эти деньги", - сказала Наталья Фриске, выразив готовность продемонстрировать выписки со счетов покойной сестры.

Сестра певицы также сказала, что Шепелев надменно вел себя с родственниками Фриске. Общаться с ними он был готов только через адвокатов. На встречу своего сына Платона с родными он якобы приглашал более 10 охранников. При этом Наталья Фриске не прокомментировала историю о том, как ее отец пришел на детскую площадку с пистолетом и угрожал Шепелеву.

Напомним, недавно телеведущий рассказал Ксении Собчак, что родители Фриске присвоили себе деньги, которые "Русфонд" собрал на лечение артистки. "Это не про любовь! Это про жадность, воровство и подлость! Вот о чем эта история", - заявил Дмитрий Шепелев.