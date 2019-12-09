"Нормандский" саммит: расписание мероприятий и когда ждать итогов

Ждать ли прорыва?

Главное политическое событие этого дня - саммит "нормандской четверки" – в понедельник стартует в Париже. Лидеры России, Украины, Франции и Германии вновь сядут за стол переговоров, чтобы прийти к соглашению по урегулированию в Донбассе. Большое внимание и к запланированной личной встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

В Париже уже все готово к переговорам "нормандской четверки". Политическое событие года - как пишут об этом дне в прессе. После трехлетнего перерыва сам факт встречи в "нормандском формате" - уже достижение. Хотя о перспективах этого саммита лидеров России, Франции, Германии и Украины пока говорят с осторожностью, передает "ТВ Центр".

Для Путина и Зеленского это будет первая личная встреча. Сейчас уже известно - после всех переговоров президенты России и Украины пообщаются в формате тет-а-тет. До этого лидеры уже трижды говорили по телефону. Результат: обмен пленными, возврат Украине задержанных в Керченском проливе кораблей - жест доброй воли со стороны Москвы.

Но с каждым таким шагом на украинского президента все сильнее давят. Обвиняя Зеленского в сдаче Донбасса, ему рисуют “красные линии”, сгоняют радикалов под стены администрации и грозят новым Майданом.

Митинговали накануне даже в Париже. Небольшая группа активистов “ветераны Украины” таким образом требовала от Зеленского “не сдавать позиций”. Правда, в какой-то момент, по сообщениям СМИ, в них полетели сырые яйца.

На самом деле никаких особых компромиссов от Зеленского не требуется. Позиция России - как и Франции, и Германии - прежняя: нужно выполнять Минские соглашения. Где четко указано: сперва закон об особом статусе Донбасса и выборы. А потом уже установление контроля над границей.

Но Киев хочет наоборот. Вместо того, чтобы следовать утвержденному плану, украинские власти то предлагают изменить состав контактной группы, посадив за стол переговоров актеров и спортсменов. То угрожают построить на границе с Республиками стену, отгородившись от собственных граждан. С которыми Зеленский, обещавший перед выборами добиться мира любой ценой, по-прежнему отказывается вести прямой диалог.

На этом фоне на Западе даже стали звучать заявления: а не отказаться ли Киеву от Донбасса вовсе? Вот, например, что пишет накануне встречи влиятельное интернет-издание Foreign Policy: "Реинтеграция была бы слишком дорогой; помимо дорогостоящей реконструкции, это потребует налаживания глубоких связей с пророссийским регионом, в то время как Украина наконец движется на Запад".

Интерес журналистов к этой встрече, безусловно, огромный. Елисейский дворец даже ввел квоты на количество СМИ. Иначе все желающие просто не поместились бы во внутреннем дворе резиденции французского президента, где прессе позволят понаблюдать за прибытием лидеров. Все остальное - за закрытыми дверями.

Уже известно: саммит “четверки” начнется с раунда двусторонних встреч. Владимир Путин побеседует с Ангелой Меркель. Потом с Эммануэлем Макроном. И примерно в 6 вечера по московскому времени все четыре лидера сядут за стол переговоров, об итогах которых главы России, Франции, Германии и Украины должны вместе рассказать журналистам.

Общая пресс-конференция намечена на 9 вечера по Москве. Хотя сколько на самом деле продлятся переговоры, никто не знает. Саммит “нормандской четверки” в Минске в 2015-м растянулся на 17 часов. Главное, чтобы было о чем говорить.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр", Франция, Париж.